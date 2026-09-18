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Ученые поражены первым за 5 лет длительным периодом спокойного поведения Солнца

Ученые поражены первым за 5 лет длительным периодом спокойного поведения Солнца

На Солнце впервые за 5 лет зафиксировали необычно продолжительный период относительного спокойствия. С 14 по 17 сентября или 4 дня подряд, не было зарегистрировано ни одной вспышки класса C и выше.

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