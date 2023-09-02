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Финансовые эксперты назвали пять хитростей, которые позволят поскорее выплатить ипотеку

Финансовые эксперты назвали пять хитростей, которые позволят поскорее выплатить ипотеку

Финансовые эксперты назвали пять хитростей, которые позволят поскорее выплатить ипотеку Елена ГалицкаяИпотека — это один из самых распространенных способов приобретения жилья в России.

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