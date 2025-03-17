В случае с "братской" раздачей льготных квартир мигрантам в Братске ситуация оказалась чуть менее вопиющей, чем в Мытищах или же в Хабаровске.
Приехали из Средней Азии, нарожали 12 детей – извольте, товарищи дальневосточники, за счёт своих кровных денежек обеспечить
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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19 час.
Зоя Гольдштаб
Пора брать за горло тех чинуш из Госдуры, крышующих ДЯДЕЙ ТУРАНОВ!!!!!!!!!
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17 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов?
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16 час.
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