Приморцы смогут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты телефоном от МТС

Компания МТС объявляет о запуске МТС Pay — сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение МТС Pay и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату.