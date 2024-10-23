15 неравнодушных людей, которые помогли другим сделать жизнь чуточку легче и светлей

Бывают моменты, когда руки опускаются и кажется, поток проблем неостановим. Именно тогда нам и встречаются люди, которые парой слов или простым поступком доказывают нам, что жизнь прекрасна, а за черной полосой обязательно будет белая.
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