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Dior Backstage возвращает цвет в макияж

Dior Backstage возвращает цвет в макияж

Сияние больше не обязано быть бесцветным. К праздничному сезону Dior Backstage выпускает коллекцию Pop Glows Holiday 2026, в которой привычный эффект сияющей кожи получает сразу три цветовых характера — от ледяного розового до насыщенной сливы.

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