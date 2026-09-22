Dior Backstage возвращает цвет в макияж

Сияние больше не обязано быть бесцветным. К праздничному сезону Dior Backstage выпускает коллекцию Pop Glows Holiday 2026, в которой привычный эффект сияющей кожи получает сразу три цветовых характера — от ледяного розового до насыщенной сливы.
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