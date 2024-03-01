В МИД Кубы заявили, что США изобретают шпионские угрозы для увеличения налогов

Global Look Press/Alex Edelman США занимаются изобретением шпионских угроз для увеличения налогового бремени на своих граждан и оправдания агрессивной внешней политики, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
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