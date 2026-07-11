План Трампа в 28 пунктах провалился: Зеленский выбрал другой путь Юлия ЧелкановаУкраинские власти перед встречей президентов США и Украины на саммите НАТО в Анкаре отвергли мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов.