План Трампа в 28 пунктах провалился: Зеленский выбрал другой путь Юлия ЧелкановаУкраинские власти перед встречей президентов США и Украины на саммите НАТО в Анкаре отвергли мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов.
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