НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

189 подписчиков

План Трампа в 28 пунктах провалился: Зеленский выбрал другой путь

План Трампа в 28 пунктах провалился: Зеленский выбрал другой путь

План Трампа в 28 пунктах провалился: Зеленский выбрал другой путь Юлия ЧелкановаУкраинские власти перед встречей президентов США и Украины на саммите НАТО в Анкаре отвергли мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии