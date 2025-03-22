Умер советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший на КГБ СССР и на британскую разведку. Ему было 86 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Умер советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший на КГБ СССР и на британскую разведку. Ему было 86 лет.