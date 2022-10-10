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Американское издание: Перебои с поставками вооружений на Украину начнутся в ближайшее время

Американское издание: Перебои с поставками вооружений на Украину начнутся в ближайшее время

Несмотря на требования Киева значительно нарастить объемы поставок вооружений, Запад не только не собирается этого делать, но и постепенно сокращает их.

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