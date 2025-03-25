Электростанция Oukitel P1000E Plus запущена с солнечной зарядкой и скидкой

Новая зарядная станция Oukitel P1000E Plus уже доступна в Европе. Она уже поступила в продажу на Amazon и в официальный интернет-магазин производителя по сниженной цене 429 евро, в то время как обычная цена составляет 699 евро.
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