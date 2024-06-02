В городе Бологое состоялось торжественное мероприятие «За честь района — 2024»

В Центре культуры и досуга города Бологое 29 мая 2024 года состоялось торжественное мероприятие «За честь района — 2024», которое направлено на поддержку одаренных , талантливых и инициативных детей и их наставников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии