Dragon Age: The Veilguard получила рейтинг M18 за наготу, сексуальный контент и насилие Dra...

Dragon Age: The Veilguard получила рейтинг M18 за наготу, сексуальный контент и насилиеDragon Age: The Veilguard получила рейтинг M18 из-за своего взрослого контента, включающего наготу, сексуальные отсылки и интенсивные сцены насилия.
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