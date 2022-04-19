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Ролик о нашей бабушке облетел весь мир!

Ролик о нашей бабушке облетел весь мир!

бабкины секреты Всем здравствуйте! Не могу не поделиться с Вами этим роликом! Я очень давно смотрю канал Vaseslav на ю тубе, у них 334 000 подписчиков, этот канал очень часто банят! Не нравится западным держателям ю туба правда о России! А ребята возвращаются и снова рассказывают нам , что есть нормальные люди, которые правильно понимают Россию, и хотят о ней знать больше! Мне они нравятся, потому, что они доносят мнения простых людей со всего мира, это своего рода борьба с враньем Запада.

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