Веб-версия генератора изображений Midjourney стала доступной для всех Генеральн...

Веб-версия генератора изображений Midjourney стала доступной для всехГенеральный директор Midjourney Дэвид Хольц (David Holz) сообщил в Discord, что любой желающий теперь может открыть сайт сервиса и начать генерировать изображения.
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