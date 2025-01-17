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Россия ежегодно тратит миллиарды на политические партии: стоит ли сократить их число до одной или двух

Россия ежегодно тратит миллиарды на политические партии: стоит ли сократить их число до одной или двух

БлокнотРУ В высших эшелонах власти вновь обрела актуальность идея «оптимизации» политических процессов в стране.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Только мы сами можем сократить их число. но для этого нужно: первое - научится думать, второе - во время выборов оторвать жопу от девана и поучаствовать в данном мероприятии.
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3 час.
Андрей
А у вас есть мысли по новому устройству подлино равного, не демократичного, а равного для всех государству? Ведь наличие парламента и не важно из скольких партий его члены, не означает, что его состав будет в интересах общества от которого он сидит в парламенте...
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3 час.
Семен Демин
В СССР была одна Партия. А люди жили лучше.
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2 час.

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