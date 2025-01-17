Россия ежегодно тратит миллиарды на политические партии: стоит ли сократить их число до одной или двух

Только мы сами можем сократить их число. но для этого нужно: первое - научится думать, второе - во время выборов оторвать жопу от девана и поучаствовать в данном мероприятии.

Андрей

А у вас есть мысли по новому устройству подлино равного, не демократичного, а равного для всех государству? Ведь наличие парламента и не важно из скольких партий его члены, не означает, что его состав будет в интересах общества от которого он сидит в парламенте...