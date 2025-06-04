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Царьград

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«Беги, пока жив»: семьи украинских солдат под Сумами уговаривают их сдаться России

«Беги, пока жив»: семьи украинских солдат под Сумами уговаривают их сдаться России

«Лучше живой в плену, чем мертвый на фронте» – родственники мобилизованных в ВСУ.В зоне боевых действий на Сумском направлении фиксируются все более необычные формы коммуникации между украинскими солдатами и их семьями.

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