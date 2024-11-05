Не все, что бодрит, безопасно: что стоит знать об энергетиках

Мгновенный прилив энергии и улучшение концентрации обещают рекламы энергетических напитков, но многие не задумываются, что за яркими банками и заманчивыми слоганами скрывается множество потенциальных рисков.
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