Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 91—92 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз курсу доллара. Аналитик считает, что в «четверг доллар резко укрепился на американской сессии после публикации данных по производственной инфляции в США».
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