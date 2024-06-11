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В Дагестане после массового отравления выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде

В Дагестане после массового отравления выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде

В Буйнакске, где ранее произошло массовое отравление жителей, специалисты выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы в водопроводной воде.

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