Трамп злится, РФ думает, Киев в панике: перемирие на Украине не нравится никому Президент США Дональд Трамп сильно зол на главу киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван последний ...
- ‼️🇷🇺В Москве вз...
- Контракты уже ест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым