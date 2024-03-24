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«Чикаго» победил «Сан-Хосе» (5:4 ОТ после 0:4) в матче 31-й и 32-й команд НХЛ. Это 5-й такой камбэк в истории клуба

«Блэкхокс» одержали волевую победу над «Шаркс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  Калифорнийцы забросили 4 шайбы за 21:24, но затем пропустили 5 голов подряд.

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