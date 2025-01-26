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Армия России освободила Зелёное в ДНР

Армия России освободила Зелёное в ДНР

Армия России освободила населённый пункт Зелёное в ДНР, сообщает Министерство обороны. «В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Зелёное Донецкой Народной Республики», — объявило оборонное ведомство.

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