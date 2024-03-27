Тедеско: если бы я вернулся в Москву после работы в «Спартаке», люди пожали бы мне руку

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о важных для него моментах в футболе. «Если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал «Спартак», люди пожали бы мне руку, потому что они уважают меня.
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