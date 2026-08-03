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«Совершен силовой налет»: жена Омарова показала синяки после задержания

«Совершен силовой налет»: жена Омарова показала синяки после задержания

Валерию подозревают в оказании косметологических услуг без лицензии. Курбан Омаров с женой СоцсетиВокруг семьи Курбана Омарова разгорелся скандал, связанный с обвинениями в нелегальной косметологической практике.

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