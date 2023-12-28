Баку передал Еревану 5 принципов мирного соглашения, предложив оставить "вишенку" на потом

Эльчин Амирбеков сообщил, что азербайджанская сторона ждёт решения Еревана по вопросу полученных предложенийПредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков подтвердил, что на прошлой неделе Армения получила последний вариант текста мирного соглашения.
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