🇷🇺🇺🇸🇫🇮 Новые учения НАТО в Финляндии 🔻В Финляндии вторая декада ноября полна на события в формате Североатлантического альянса.
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🇷🇺🇺🇸🇫🇮 Новые учения НАТО в Финляндии 🔻В Финляндии вторая декада ноября полна на события в формате Североатлантического альянса.
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