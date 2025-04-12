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Земский Вестник

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Дайджест актуальных новостей за прошедшую неделю от канала Антитеррор Урал

Дайджест актуальных новостей за прошедшую неделю от канала Антитеррор Урал #Новости_федеральных_ведомств Президент России Владимир Путин внёс изменения в федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности Директор ФСБ России провёл заседание Национального антитеррористического комитета Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму опубликовал статью о противодействии фальсификации истории и нарративах украинского национализма #Предотвращение_терактов Спецслужбы предотвратили 47 терактов с участием подростков с начала года #Пресечение_терроризма Житель Читы осужден на 15 лет за госизмену и терроризм Житель Омской области осужден на 11 лет за сбор средств на дроны для террористов Житель Камчатского края приговорен к 10 годам за финансирование международных террористических группировок на территории Сирии #Антитерорр_Свердловской_области Герои России рассказали о целях специальной военной операции юным спортсменам Свердловской области В аэропорту Кольцово внедрена автоматизированная система паспортного контроля «Сапсан», упрощающая процедуру пересечения государственной границы Эксперты обсудили роль конфессий в профилактике экстремизма на научной конференции в Уральском государственном горном университете Эксперт Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма рассказал школьникам о способах защиты от мошенников 👍Антитеррор Урал | Подписаться Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.

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