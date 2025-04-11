Звание «Ветеран ЯНАО» по новым правилам

Сегодня звание «Ветеран ЯНАО» имеют почти 25 тысяч ямальцев. С 1 января 2026 года для его получения помимо стажа работы на территории округа (для женщин 25 лет, для мужчин - 30 лет) будет требоваться наличие одной из региональных наград.