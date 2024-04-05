В Челябинске перед судом предстанет высокопоставленный сотрудник центра обслуживания мировых судей

Уголовное дело о получении взятки сотрудником казенного учреждения направили в суд в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области».