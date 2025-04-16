Сеченовский университет разработает ИИ для прогноза рака простаты

В основе алгоритма лежит метод whole-mount, мировой стандарт диагностики. Он предполагает изучение цельного органа после удаления, что позволяет точно определить стадию рака, его тип и степень агрессивности.
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