Warhammer 40К: Rogue Trader стала самой продаваемой игрой декабря в Steam Игровой эксперт ...

Warhammer 40К: Rogue Trader стала самой продаваемой игрой декабря в SteamИгровой эксперт и консультант Саймон Карлесс сообщил, что изометрическая ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader стала самым кассовым релизом декабря 2023 года в Steam.