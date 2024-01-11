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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhammer 40К: Rogue Trader стала самой продаваемой игрой декабря в Steam Игровой эксперт ...

Warhammer 40К: Rogue Trader стала самой продаваемой игрой декабря в Steam Игровой эксперт ...

Warhammer 40К: Rogue Trader стала самой продаваемой игрой декабря в SteamИгровой эксперт и консультант Саймон Карлесс сообщил, что изометрическая ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader стала самым кассовым релизом декабря 2023 года в Steam.

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