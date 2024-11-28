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Для этих знаков зима станет поистине волшебной

Для этих знаков зима станет поистине волшебной

Звёзды будут освещать ваш путь! Зима — это время магии, тишины и глубоких перемен. Когда снежные хлопья кружатся в воздухе, а ночи становятся длиннее, звёзды говорят о грядущих чудесах для некоторых знаков зодиака.

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