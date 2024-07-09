КС предписал создать достойные условия в конвойных помещениях судов

Федеральному законодателю необходимо обеспечить создание достойных норм для конвойных помещений в судах, чтобы нахождение в них исключало унижение человеческого достоинства, говорится в предписании Конституционного суда России, опубликованном 9 июля на сайте КС.
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