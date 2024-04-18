Полянский назвал жалкими объяснения США блокировки резолюции СБ ООН по Палестине

ТАСС/Zuma/ТАСС Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что объяснения США причин блокировки в Совете Безопасности (СБ) организации резолюции по членству Палестины в ООН выглядели жалко.
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