Кузбасс ограничен РЖД с востока. Никто не хочет строить вагоны. ВСМ зайдёт с тыла. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был рост портовых мощностей по итогам 2023 года, готовность Кузбасса закрыть растущую мировую потребность в угле и предложение Республике Беларусь присмотреться к порту Архангельск для перевозок по СМП.
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