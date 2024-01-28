Кузбасс ограничен РЖД с востока. Никто не хочет строить вагоны. ВСМ зайдёт с тыла. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был рост портовых мощностей по итогам 2023 года, готовность Кузбасса закрыть растущую мировую потребность в угле и предложение Республике Беларусь присмотреться к порту Архангельск для перевозок по СМП.