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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оже-Альяссим о победе над Ганфманном: «Мы не всегда показывали красивый теннис. Иногда оба допускали грубые ошибки»

Оже-Альяссим о победе над Ганфманном: «Мы не всегда показывали красивый теннис. Иногда оба допускали грубые ошибки»

Канадец победил 7:6(6), 6:2. В первом сете он уступал 1:4 с одним брейком, но сравнял счет. При счете 4:5 и 5:6 он ушел с двух сетболов.

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