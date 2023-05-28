«Боруссия» отдала титул «Баварии», «ПСЖ» – чемпион Франции, Канада и Германия в финале ЧМ, Холанд – игрок сезона в АПЛ, Месси побил рекорд Роналду и другие новости

Привет, друзья! Как же прекрасно знать, что после такой яркой субботы нас ждёт не менее насыщенное воскресенье 😍 1.
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