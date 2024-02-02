1 февраля мэр Иркутска Руслан Болотов посетил муниципальное предприятие «Иркутскавтотранс». Иркутскавтотранс: развитие с людьми, преданными делу 14На месте глава города вручил сотрудникам ключи от нового автобуса и нового тягача, а также почетные грамоты и часы с гравировкой.
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