1 февраля мэр Иркутска Руслан Болотов посетил муниципальное предприятие «Иркутскавтотранс». Иркутскавтотранс: развитие с людьми, преданными делу 14На месте глава города вручил сотрудникам ключи от нового автобуса и нового тягача, а также почетные грамоты и часы с гравировкой.