Последний «контрнаступ» украинцев

На уходящей неделе я фиксировал новый всплеск свидомого патриотизма на Украине. Знаю, некоторые энтузиасты фиксируют уныние, апатию, желание сдаться, но всё это, на мой взгляд, завышенные ожидания, которые смело можно выбрасывать в мусорную корзину с надписью «в пользу бедных».