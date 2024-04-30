Жена сообщила об эвакуации Пашаева, оказавшегося при смерти после ранения на СВО Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / «Пашаев ТВ» Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО во время выполнения боевых задач, эвакуирован с передовой, его состояние нормализовалось.