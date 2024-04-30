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Жена сообщила об эвакуации Пашаева, оказавшегося при смерти после ранения на СВО

Жена сообщила об эвакуации Пашаева, оказавшегося при смерти после ранения на СВО

Жена сообщила об эвакуации Пашаева, оказавшегося при смерти после ранения на СВО Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / «Пашаев ТВ» Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО во время выполнения боевых задач, эвакуирован с передовой, его состояние нормализовалось.

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