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Владимирские новости

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Вязники: суд рассмотрит дело о смертельном ДТП в декабре 2025

50-летняя жительница Вязников обвиняется в смертельном ДТП, произошедшем на трассе «Сеньково - Никологоры - Степанцево - Симонцево».

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