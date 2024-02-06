«Эффект первого самца». Почему некоторые мужчины до сих пор верят в телегонию?

Igor Shumarin Почему люди верят в астрологию? Потому, что она РАБОТАЕТ! Астрология - наука, основанная на тысячелетних наблюдениях за людьми и сопоставлении с наблюдениями за звёздами. Наука объявила астрологию лженаукой ибо не может ничего в ней объяснить. Так же и с телегонией, основанной на наблюдениях за людьми, веками наработанных. А наука, даже не пытаясь с этим разобраться объявила телегонию лженаукой. Ей, науке, видите ли, так проще.

Владимир Акулов Астрология не наука , ее выводы не подтверждаются реальностью...Астрологию придумали древние темные *ученые*...Вот пример их космологических размышлений : "В космосе можно свободно летать ... И в космосе дышится легко , хотя там нет воздуха... И там легко дышать , потому что в хрустальной небесной тверди много серебристых отверстий , которые ошибочно считают звездами ! Но это не звезды , а круглые дырки в хрустале неба , через которые льется магический белый свет Рая "...Такие , примерно , рассуждения во всей астрологии...