«Неудобно признавать, что в твоих детях не только твои гены, но и гены тех мужчин, которые были у жены до тебя.
«Эффект первого самца». Почему некоторые мужчины до сих пор верят в телегонию?
Комментарии
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Igor Shumarin
Почему люди верят в астрологию? Потому, что она РАБОТАЕТ! Астрология - наука, основанная на тысячелетних наблюдениях за людьми и сопоставлении с наблюдениями за звёздами. Наука объявила астрологию лженаукой ибо не может ничего в ней объяснить. Так же и с телегонией, основанной на наблюдениях за людьми, веками наработанных. А наука, даже не пытаясь с этим разобраться объявила телегонию лженаукой. Ей, науке, видите ли, так проще.
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16 час.
Владимир Акулов
Астрология не наука , ее выводы не подтверждаются реальностью...Астрологию придумали древние темные *ученые*...Вот пример их космологических размышлений : "В космосе можно свободно летать ... И в космосе дышится легко , хотя там нет воздуха... И там легко дышать , потому что в хрустальной небесной тверди много серебристых отверстий , которые ошибочно считают звездами ! Но это не звезды , а круглые дырки в хрустале неба , через которые льется магический белый свет Рая "...Такие , примерно , рассуждения во всей астрологии...
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Телегения - бредятина , с точки зрения теории информации... Любая информация всегда переносится или сохраняется на каком-то МАТЕРИАЛЬНОМ носителе... Так , например , слово *логос* можно написать на бумаге шариковой ручкой ; можно это же слово написать на экране монитора ; можно изобразить на мокром песке; можно выбить на камне... Всегда нужен МАТЕРИАЛЬНЫЙ носитель для записи информации... Информация ДНК переносится мужской спермой , которая живет в теле женщины 3 суток... А женская ДНК сохраняется после овуляции только 24 часа ! Если оплодотворение женской клетки не наступило , то через 3 суток перенос информации ДНК невозможен ... Так как и женская клетка , и мужские *семена* погибают за 72 часа... Как совершится *телегения* , то есть оплодотворение женщины семенем мужчины , с которым она имела секс 5 лет тому назад ? Какой материальный носитель перенесет информацию ДНК в тело женщины ? Не знают ответ на этот вопрос тупые *телегенщики* ! © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224020700022
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2 час.
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