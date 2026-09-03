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Спорт Уик-Энд

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Инсайд: После срыва трансфера в «Лидс» «Монако» готов продать Головина «Зениту» за 15 млн евро

Инсайд: После срыва трансфера в «Лидс» «Монако» готов продать Головина «Зениту» за 15 млн евро

«Монако» готов продать российского полузащитника Александра Головина за € 15 млн. Монегаски не форсируют уход своего лидера, но продадут Головина за эту сумму, если предложение поступит.

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