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Наз Рид: «Я провел успешный сезон, не хотелось его испортить»

Запасной центровой «Миннесоты» провел неудачную первую половину матча, но исправился во второй. «Каждая серия особенная.

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