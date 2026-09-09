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Контрафронт

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Таиланд: Столкновение между силами безопасности и предполагаемыми повстанцами-сепаратистами в горном...

Таиланд: Столкновение между силами безопасности и предполагаемыми повстанцами-сепаратистами в горном массиве Тави, район Чо-айронг, провинция Наратхиват, сегодня привело к гибели одного предполагаемого повстанца.

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