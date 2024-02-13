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Русская весна

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Десант наступает на Часов Яр и Ивановское, враг теряет опорники один за другим и бежит (КАРТА)

Десант наступает на Часов Яр и Ивановское, враг теряет опорники один за другим и бежит (КАРТА)

На фланге Артёмовска после взятия Поповского леса при мощной поддержке артиллерии и боевых маши Ивановский десант продолжил продвижение вперёд к Часов Яру, бойцы 98 дивизии взяли опорники у трассы Артёмовск-Часов Яр, а 11 бригада ВДВ подошла к н.

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