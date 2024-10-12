Экс-начальник Генштаба США назвал Трампа фашистом

Об этом он заявил в новой книге журналиста Боба Вудворда.Бывший председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обвинил Дональда Трампа в «глубоком фашизме» в своем высказывании из новой книги журналиста Боба Вудворда под названием «Война».