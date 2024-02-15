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Парламентская газета

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Греция нарастила производство возобновляемой энергии

Греция нарастила производство возобновляемой энергии

За последние четыре года Греция в два раза нарастила объемы генерируемой зеленой энергии. Об этом в ходе состоявшейся в Париже конференции Международного энергетического агентства (IEA) заявила заместитель министра окружающей среды и энергетики Александра Сдуку.

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