«Рыбарь»: в СК РФ заинтересовались главным кадровиком МО РФ Кузнецовым

В здании Минобороны России проводятся следственные действия, также в рамках этого ведется проверка по отношению к лицам, которые имеют связи с ситуациями, которые могут быть негативными, утверждает Telegram-канал “Рыбарь”.
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