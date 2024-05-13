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«Рыбарь»: в СК РФ заинтересовались главным кадровиком МО РФ Кузнецовым

В здании Минобороны России проводятся следственные действия, также в рамках этого ведется проверка по отношению к лицам, которые имеют связи с ситуациями, которые могут быть негативными, утверждает Telegram-канал “Рыбарь”.

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